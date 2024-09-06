Bişkek'teki Hastaneye Erdoğan'ın Adı Verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin bundan sonra "Recep Tayyip Erdoğan" adını taşımasını öngören kararnameyi imzaladı.
Böylece hastanenin yeni ismi "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi" oldu.
Kararnamede, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız-Türk ilişkilerinin güçlenmesi ve gelişmesindeki üstün katkısı nedeniyle Bişkek Devlet Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine adı verildi." ifadesi kullanıldı.
Modern 72 yataklı hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilerek donatılmıştı.
Kovid-19 salgını döneminde hizmete alınan hastanede, Kırgız ve Türk doktorlar, son 1 yılda çok sayıda başarılı organ nakli ameliyatına imza attı.
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