Kırgızistan'da Uluslararası Issık Göl Turizm Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Uluslararası Issık Göl Turizm Fuarı düzenlendi

Kırgızistan\'da Uluslararası Issık Göl Turizm Fuarı düzenlendi

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde, plajların ve tatil köylerinin bulunduğu Issık Göl'de Uluslararası 'Issık Göl Turizm Fuarı 2024' düzenlendi. Fuarda, Kırgızistan'ın doğası, yatırım imkanları, yöresel mutfak kültürü, giysiler ve el sanatları tanıtıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da fuara katkı sağladı. Fuar, turizmin gelişmesini isteyenlerin buluşma adresi oldu.

08.06.2024 19:23
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Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde, plajların ve tatil köylerinin bulunduğu Issık Göl'de Uluslararası "Issık Göl Turizm Fuarı 2024" düzenlendi.

Issık Göl kıyısındaki Ruh Ordo Açık Hava Müze alanında organize edilen fuara, Özbekistan, Kazakistan, Rusya ve Çin'den firmalar, turistik ve ekolojik ürünleriyle katıldı.

Fuarda, Kırgızistan'ın 7 bölgesinden doğa, yatırım imkanları, yöresel mutfak kültürü, giysiler ve el sanatları tanıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da katkı sağladığı fuarda, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü stant açtı.

Fuarın organizatörleri ve devlet yetkilileri, stantları gezdi, ürünler ve kuruluşlara ilişkin bilgi aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen fuarı, başkent Bişkek'te 5-8 Haziran'da düzenlenen 4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne katılan Türk doktorlar da ziyaret etti.

"Yerli ve yabancı turistlere ilgi göstermeliyiz"

Açılışta konuşan Issık Göl Bölge Valisi Ulanbek Daliyev, fuarı, Issık Göl'de turistik sezonun açılış etkinlikleri kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Daliyev, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nin öncelikle doğasıyla dikkati çektiğini belirterek, "Issık Göl'ümüz, Allah'ın verdiği dağdaki sularıyla doluyor. Doğayı korumalıyız. Yerli ve yabancı turistlere ilgi göstermeliyiz." dedi.

"Fuar, turizmin gelişmesini isteyenlerin buluşma adresi oldu"

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sancar Bolotov, her yıl Issık Göl kıyısında düzenlenen fuarın ülkede turizmin gelişmesini isteyenlerin buluşma adresine dönüştüğünü dile getirdi.

Bolotov, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayan uluslararası kurum ve kuruluşlara, diplomatik misyonlara ve yerli girişicimlere teşekkür etti.

Turizmin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payının her yıl arttığını belirten Bolotov, bu tür fuarların ülkenin diğer bölgelerinde de düzenleneceğini söyledi.

Bolotov, Bakanlığının, turizm sektöründe altyapının geliştirilmesine yönelik bir program üzerinde çalıştığını ifade etti.

Ülkede turizmin 12 aya yayılmasını istediklerini belirten Bolotov, yeni turizm projelerine ilişkin bilgi verdi.

"Kırgızistan'ın her alanındaki gelişimine destek olmaktan onur duyuyoruz"

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur da TİKA'nın dünyanın 61 ülkesinde, eğitim, sağlık, ekonomi, kültür ve turizm başta olmak üzere birçok alanda işbirliği projeleri yürüttüğünü söyledi.

Bodur, Kırgızistan'ın refahı, turizm potansiyeline olan inanç ve desteğini belirtmek için bu "muazzam" fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Kırgızistan'ın her alanındaki gelişimine destek olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin, turizm sektöründe geniş tecrübesiyle dünya çapında tanındığını dile getiren Bodur, Kırgızistan'ın turizm potansiyelinin gelişmesi için katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Bodur, Türkiye'nin turizm sektöründeki deneyimlerini Kırgızistan'daki otel yöneticileriyle paylaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Uluslararası Issık Göl Turizm Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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