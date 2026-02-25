Kırgızistan'da Yeni Sağlık Bakanı Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan'da Yeni Sağlık Bakanı Atandı

Kırgızistan\'da Yeni Sağlık Bakanı Atandı
25.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Caparov, Damirbek Osmonov'u Sağlık Bakanı olarak atadı, Kanıbek Dosmambetov görevden alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sağlık Bakanlığı görevine, tıp eğitimini Türkiye'de tamamlayan 44 yaşındaki Damirbek Osmonov'u atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov görevinden alınırken, yerine Osmonov getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Bölüm Başkanı Dayırbek Orunbekov, yeni bakanın özgeçmişine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Osmonov'un Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu, uzmanlık eğitimini ise İstanbul'da tamamladığını aktardı.

Osmonov, bu göreve atanmadan önce Bişkek'te özel bir kliniğin başhekimi olarak görev yapıyordu.

Görevden alınan Kanıbek Dosmambetov, 2 Aralık 2025'te bu göreve getirilmişti.

Daha önce Milli Güvenlik Devlet Komitesi Celalabad Bölge Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Dosmambetov'un adı, dün sosyal medyada yayımlanan bir ses kaydıyla gündeme gelmişti.

Söz konusu kayıtta, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarım, Su Kaynakları ve Gıda Sanayisi Bakanı Bakıt Torobayev ile yeğeni eski milletvekili Erkin Torobayev arasında geçen diyaloglarda Dosmambetov'un ismi geçmişti.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Caparov, hem Torobayev'i hem de Dosmambetov'u görevden alan kararnameleri imzalamıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Yeni Sağlık Bakanı Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Yeni Sağlık Bakanı Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.