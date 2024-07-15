Kırgızistan'daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp - Son Dakika
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Kırgızistan'daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp

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Kırgızistan'ın Oş şehrinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. Sel sularına kapılan bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 4 kişi ise hala kayıp. Yaşanan felaket sonucunda birçok ev, araç ve tarım arazisi hasar gördü.

15.07.2024 09:54
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- Kırgızistan'daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp

BİŞKEK - Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kız çocuğunun öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük yıkıma yol açtı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 4 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeninin Özbekistan'ın Andican şehrindeki ırmakta bulunduğu, kaybolan diğer 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov yaptığı açıklamada, 342 ev, 16 araç ve 25 hektar tarım arazisinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde dün sağanak yağış nedeniyle nehrin taşması sonucu pazar yeri, parklar ve evler sular altında kalmış, insanlar binaların çatılarına çıkarak yardım beklemişti.

Kırgızistan\'daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp - Son Dakika

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