Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Fidan ile verimli görüşme gerçekleştirdik

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, "Sayın Hakan Fidan ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz tam bir karşılıklı anlayış, açıklık ve güven ortamı içerisinde geçti." dedi.

Kulubayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı'na eş başkanlık yaptıklarını belirten Kulubayev, "Sayın Hakan Fidan ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz tam bir karşılıklı anlayış, açıklık ve güven ortamı içerisinde geçti. Bu durum, ülkelerimizin işbirliğini daha da güçlendirme ve geliştirme konusundaki ortak iradesini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ve ikili işbirliğini derinleştirmeye yönelik somut adımları ele aldıklarını aktaran Kulubayev, ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye'ye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Kırgızistan'a gerçekleştireceği karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ayrıntılı şekilde masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu vurgulayan Kulubayev, iki ülkenin karşılıklı çıkar sağlayan yatırım girişimlerine güçlü siyasi destek vermeye ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar oluşturmaya hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kültürel, insani ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiklerini söyleyen Kulubayev, "Vatandaşlarımızın yaşamları, çalışmaları ve eğitim görmeleri için daha elverişli şartların oluşturulması ile kardeş Kırgız ve Türk halkları arasındaki karşılıklı ziyaretlerin daha da kolaylaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

"Türkiye'nin aracılık gayretlerini her zaman destekliyoruz"

Ziyaretin iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten Kulubayev, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü ziyaretimin ve var olan mutabakatların Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına, kardeş halklarımızın arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve anlayışı daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'deki reformları ve Türkiye'nin aracılık gayretlerini her zaman destekliyoruz. Bölgedeki barışın sağlanmasında, krizlerin çözülmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin aracılık yapması en önemli rolü üstlenmektedir. Bu çalışmalarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hakan Fidan Beyefendi'ye başarılar dilerim."

Kulubayev, gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın kardeşim Hakan Fidan Beyefendi, size misafirperverliğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye halkına yürekten büyüme ve gelişme diliyorum. Dostum Hakan Fidan'ı Kırgız Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirmesi için davet ediyorum." dedi.

"Orta Koridor ve demir yolu projeleri en önemli önceliğimiz"

Bölgesel ulaştırma projelerinin stratejik önemine dikkati çeken Kulubayev, şunları kaydetti:

"Bizim için Orta Koridor en önemli istikametlerden biridir. Bu doğrultuda, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşa edilmesiyle gelecekte Orta Koridor'a bağlantı kurulmasını hedefliyoruz. Bu hat üzerinden Türkiye vasıtasıyla Avrupa ve Arap ülkelerine açılma niyetimizi görüşmede dile getirdik. Bunun yanı sıra bugünkü toplantının pratik bir sonucu olarak, Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde Kırgızistan'ın (BM Güvenlik Konseyi) 2027-2028 dönemi geçici üyeliği konusunu da ele aldık."

Görüşmede bölgesel ve küresel güvenlik konularının da detaylı şekilde istişare edildiğini aktaran Kulubayev, "Küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanması noktasında hemfikiriz. Dünyadaki çatışmaların barış, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, sorunların diplomasiyle çözüme kavuşturulması hususunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye BM Güvenlik Konseyi adaylığına destek teşekkürü

Kırgızistan'ın elde ettiği diplomatik başarıda Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurgulayan Kulubayev, "Bu fırsatla Sayın Bakanımıza, Türk Dışişleri Bakanlığına ve tüm ülkelerdeki büyükelçiliklere bu stratejik kazanımımızda sağladıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kulubayev, Kırgızistan'ın uluslararası arenadaki bu tarihi adımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin bildiği gibi Kırgız Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilerek tarihi bir başarı elde etmiştir. Güvenlik Konseyi üyesi olarak Kırgızistan, farklı görüş ve çıkarlar arasında köprü kurabilen yapıcı bir ülke olmayı hedeflemektedir. Çatışma yerine diyaloğu, işbirliğini ve diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz."

Kırgızistan'ın uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında merkezi rol üstlenen BM'nin etkinliğinin güçlendirilmesine somut katkı sağlamaya kararlı olduğunun altını çizen Kulubayev, ülkesinin uluslararası toplumun sorumlu ve aktif bir üyesi olarak karşılıklı anlayışın, güvenin ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kulubayev, ülkesinin BM Güvenlik Konseyindeki önceliklerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Kırgızistan'ın öncelikleri arasında dağlık ülkelerin, denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin çıkarlarının uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde savunulması yer almaktadır. Bu doğrultuda Afrika, Pasifik, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle yakın işbirliğimizi sürdürmeye hazırız. Ayrıca Kırgızistan olarak, sınır meselelerini barışçıl yollarla çözme ve diplomatik yöntemlerle karşılıklı güven inşa etme konusundaki deneyimlerimizi de uluslararası toplumla paylaşmaya hazırız."