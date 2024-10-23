Kırgızistan Ekonomisinde Mucize Sıçrama Beklentisi

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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, milli ekonomide "mucize sıçrama" beklediklerini söyledi.

Caparov, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Ekonomik Mucizenin Temelleri-2030: Kırgız Kar Leoparının Sıçraması" başlıklı konferansta konuştu.

Akılbek Caparov, ülkenin kalkınmasının ana yönlerini, uzun vadeli amaç ve hedeflerini tanımlayan hükümetin stratejik programına değindiği konuşmasında, milli ekonomide gelecek yıllarda "mucize sıçrama" beklediklerini, buna da "Kırgız kar leoparının sıçraması" adını verdiklerini belirtti.

Küresel ekonomide ülkesinin kalkınmasının her aşamasını etkileyen derin değişimlere tanık olduklarının altını çizen Caparov, "Daha 3 yıl önce ülkemizde pek çok insan planlarımıza inanmıyordu. Ancak ekonomide ve sosyal kalkınmada çarpıcı ilerlemeler elde etmeyi başardık. Reformlarımızın sonuçları şimdiden görüyoruz." dedi.

Kar leoparının sıçramasına inanmayanlar bulunduğunu söyleyen Caparov, "Eleştirilere dikkatle yaklaşıyorum. Bunu kullanılmamış bir fırsat olarak görüyorum. Harekete geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kendimizi daha da zor durumda bulacağız. Çağa ayak uydurmak gerekiyor." diye konuştu.

Caparov, son 3 yılda gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 7 arttığını, ülke bütçesinin ikiye katlanarak 2023'te 6 milyar 790 milyon dolara çıktığını, 2024'ün sonunda 7 milyar 647 milyon dolara ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Ekonominin tüm sektörlerinde olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Caparov, Kırgızistan'ın ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlayan önemli bir ulaşım merkezine dönüştüğünü gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnşaatta yüzde 37, hizmet sektöründe yüzde 7, sanayide yüzde 4,3, tarımda yüzde 6,7 büyüme gözlemleniyor. Ayrıca, Ocak-Ağustos 2024 döneminde toplam dış ticaret hacmi 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artış demek. 2023 yılında ticarette en büyük artış, Bağımsız Devletler Topluluğu dışındaki ülkelerle yapılan hizmet ticaretinde gözlendi. Bu, 2,6 kat artışla 2,3 milyar dolara eş değer. BDT dışındaki ülkelere yapılan hizmet ihracatının hacmi 2022'ye kıyasla 4 kat artarak 1 milyar doları aştı. Kırgızistan, 2023 yılında 121 ülkeyle ticaret yaptı."

Caparov, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolu inşaatına ilişkin ise "Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun toplam uzunluğu 311 kilometre olacak. Demir yolunun Kırgızistan içindeki güzergahı belirlendi. Projenin tahmini maliyeti 4,7 milyar dolar." diye konuştu.

Ekonomiyi geliştirmek için küresel pazar durumunu takip edeceklerini, ihracat politikasına, yaratıcı ekonomi ve inovasyona ağırlık vereceklerini söyleyen Caparov, "Refaha giden yol hiçbir zaman kolay değildir ancak attığımız her adım, güçlü ve bağımsız Kırgızistan'ın temellerini güçlendirecektir." dedi.