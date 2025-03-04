Kırgızistan ve Tacikistan'dan Ticaret Anlaşması

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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görüştü.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kasımaliyev, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Duşanbe'de, Tacikistan Başbakanı Rasulzoda ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ticaret ve ekonomik bağların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, iki ülke ticaret hacmini 5 yılda 500 milyon dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı.

Kırgız tarafı, üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) pazarına, Tacik ürünlerinin tedariki için hazır olduğunu teyit etti.

Taraflar, Orta Asya'da üretilen elektriği, Afganistan ve Pakistan'a ulaştırmayı hedefleyen CASA-1000 projesinin hızlı uygulamasının önemine işaret etti.

Görüşmede, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki doğrudan uçuşların başlatılmasına ihtiyacı olduğu belirtildi.

Üçlü zirve hazırlıkları ele alındı

Heyetler arası görüşmede Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarının, ay sonunda Tacikistan'ın Hucend şehrinde yapacağı üçlü zirvenin hazırlıkları ele alındı.

Kasımaliyev, burada yaptığı konuşmada, liderlerin üçlü zirvesinde, özellikle Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki ticaret ve ekonomik bağların kurulması konusunun müzakere edileceğinin altını çizdi.

Tacikistan ile ikili ilişkileri derinleştirme ve ekonomik işbirliğini genişletme kararlılığında olduklarını dile getiren Kasımaliyev, ikili ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için Tacikistan hükümeti ile ortak çalışmalara devam etmek istediklerini vurguladı.

Rasulzoda da Kırgız-Tacik etkileşiminin yeni bir seviyeye yükseltilmesi için önemli bir potansiyele sahip olduklarını kaydetti.

İki ülke sınır anlaşmazlığını çözdü

Bölgede en karmaşık sınırlara sahip Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığı sorunu, 4 Aralık 2024'te çözüme kavuşturulmuştu.

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai belgeler, 21 Şubat'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te imzalanmıştı.

İki ülke hükümetlerince varılan nihai belgeler, Kırgızistan meclisinin ilgili komitelerinde 27 Şubat'ta kabul edilmişti.

Sınır anlaşmazlığı yüzünden 29 Nisan 2021 ve 14 Eylül 2022'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, iki ülke arasındaki sınırda karşılıklı yaya ve araç geçişleri durdurulmuştu.