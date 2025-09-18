Kırgızistan ve Türkiye'den 5 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
Kırgızistan ve Türkiye'den 5 Milyar Dolar Hedefi

18.09.2025 10:43
Kırgızistan, Türkiye ile ticaret cirosunu 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye ile 5 milyar dolarlık ticaret cirosuna ulaşmak için hedef koyduklarını belirtti.

Kasımaliyev, resmi ziyaret ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na katılmak için ülkede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile baş başa ve Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Toplantısı kapsamında heyetler arası görüşme yaptı.

Baş başa görüşmede, Kırgızistan ile Türkiye arasında geleneksel dostane ve stratejik ortaklığının faal bir şekilde geliştiğini belirten Kasımaliyev, "Bugün, Kırgızistan-Türkiye gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için mükemmel bir fırsatımız var." ifadesini kullandı.

Kasımaliyev, heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile basına açıklamalarda bulundu.

Enerji, ticaret, sanayi ve inovasyon alanlarını içeren geniş yelpazede işbirliği olanaklarını ele aldıklarını ve işbirliğinde yeni alanların belirlendiğini aktaran Kasımaliyev, "Gelecek yıllarda Türkiye ile 5 milyar dolarlık ticaret cirosuna ulaşmak için hedef koyduk." dedi.

Kasımaliyev, bu hedefe ulaşmak için her türlü çabayı gösterme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İki kardeş halk arasındaki ilişkileri geliştirmek için insan kaynakları alanında işbirliğinin önemini vurgulayan Kasımaliyev, iki ülkenin ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 30. kuruluş yıl dönümünün kutlanmasının "gurur verici" olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

