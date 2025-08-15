Kırıkhan'da Afet Konutları İnşası Devam Ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 61 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Masatlı'nın, 11'i Kızılkaya, 26'sı Camuzkışlası, 9'u Kaletepe ve 15'i Narlıhopur mahallelerinde inşası süren toplam 61 konutluk projeyi yerinde incelediği belirtildi.

Masatlı'nın, afetlere dayanıklı şekilde inşa edilen yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sonrası kırsal bölgelerde hayatın normale dönmesi için yürütülen bu projelerin, vatandaşların hem güvenli hem de modern yaşam alanlarına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.