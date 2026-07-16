Kırıkkale'de 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 15 Temmuz etkinlikleri

Kırıkkale\'de 15 Temmuz etkinlikleri
16.07.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaretleri, demokrasi yürüyüşleri ve çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiirler okundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlenerek demokrasi nöbeti başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman'ın katılımıyla şehitlik ziyaret edildi, ardından şehit ailelerine ziyarette bulunuldu.

Kaymakamlık binası önünden meydana kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Kasman'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Bahşılı

Bahşılı'da demokrasi yürüyüşü yapıldı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda program düzenlendi.

Programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilahi ve şiirler okundu.

Karakeçili

Kaymakamlık önünden başlayarak, çarşı merkezine kadar demokrasi yürüyüşü düzenlendi.

Karakeçili Parkı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, Kaymakam Yasin Mert konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, 15 Temmuz kahramanları gösterimi, Şehit Polis Memuru Alpaslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın biyografileri ile sinevizyon gösterisi izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesinin ardından demokrasi nöbeti başladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Karakeçili, Kırıkkale, Demokrasi, 15 Temmuz, Yahşihan, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 00:52:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.