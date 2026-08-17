Kırıkkale'de Cinayet Davasında 13 Tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de Cinayet Davasında 13 Tutuklama

Kırıkkale\'de Cinayet Davasında 13 Tutuklama
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Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan A.M.T, H.Ş, N.Ş, S.T, A.G, F.M.Ş, H.V, H.A, J.B, K.G, M.S, M.Y, N.G, N.G, S.V, S.O. ve T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemi altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.M.T, savcılıktan salıverildi.

A.G, F.M.Ş, H.V, H.A, J.B, K.G, M.S, M.Y, N.G, N.G, S.V, S.O. ve T.E. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ş, N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.

Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar neticesinde derin dondurucu içerisinde yaklaşık 10 yıldır muhafaza edildiği değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış cesede ilişkin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlenmişti.

Hüseyin Okumuşoğlu'nun 2014'te kaybolmasından yaklaşık 12 yıl sonra, 14 Ağustos'ta Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Cinayet Davasında 13 Tutuklama - Son Dakika

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