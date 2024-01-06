Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.K.A.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Zanlı, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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