Kırıkkale\'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 9 Zanlı Yakalandı

13:05 • •
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-8 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 bin 350 kişi ve 1523 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 41 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 3 tabanca, 26 fişek ve 6 sentetik hap ele geçirildi.
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