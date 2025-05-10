Kırıkkale'de Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Hacı Adayları Uğurlandı

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Kırıkkale'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Kırıkkale'de düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlanan 180 hacı adayı, dualarla yola çıktı.

10.05.2025 02:22
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Kırıkkale'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlanan 180 hacı adayı, dualarla yola çıktı. Vali Mehmet Makas, hacı adaylarından Kırıkkale, Türkiye ve mazlum coğrafyalar için dua etmelerini istedi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından Nur Camii'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Vali Mehmet Makas, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, sadece Kırıkkale için değil; Türk milleti, ümmet-i Muhammed ve mazlum coğrafyalar için de dua edilmesini istedi. "Şehitler diyarı Kırıkkale'nin hacı kafilesi, hocalarımızın mihmandarlığında yekvücut şekilde gidip inşallah sağ salim döner" diyen Makas, hacı adaylarından bol bol dua etmelerini istedi.

Konuşmasında İslam coğrafyasının yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Vali Makas, "Kırıkkale'miz, aziz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için dua edin. Bu millet azizdir, sancaktardır. Yeniden dünyaya nizam vermesi, lider ülke olması için dua edin. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve mazlum coğrafyaları da dualarınızda unutmayın. Rabbim tüm insanlığı İslam noktasında birleştirsin" ifadelerini kullandı.

Vali Makas'a teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Müftüsü Mustafa Topal, "Valimiz Sayın Mehmet Makas beyefendiye sizler adına huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gecenin bu vaktinde hacılarımızla birlikte olması kelimelere sığmayan bir güzellik, bir mutluluktur" dedi.

Konuşmasında hac ibadetinin manevi anlamına vurgu yapan Topal, " Mekke'ye varıp Allah'ın misafiri olacaksınız, Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in misafiri olacaksınız. Mekke'ye vardığınızda bilin ki ev sahibi yüce Rabbimizdir. Allah'ımız cömerttir, kulunu çok sever. Onun için bol bol dua edin" diye konuştu.

Hacı adayları, yıllardır bekledikleri hac ibadetine kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşadı. Dualarla kutsal topraklara yolcu edilen vatandaşlar, duygularını İHA muhabirine anlattı. Hacı adayı Halil Aval (60), 14 yıl aradan sonra hacca gitmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Cenab-ı Allah beni 14 yıl sonra hacca davet etti. Cenab-ı Allah'ın misafiriyim, heyecanlıyım. Cenab-ı Allah'tan buradaki herkese iyilikler, güzellikler nasip etsin" dedi.

Hacı adayı Elif Öztürk ise hac ibadeti için uzun yıllardır beklediğini ifade ederek, "15 senedir bekliyordum. Allah'ın izniyle oğlumla gidiyorum, çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Herkese nasip etsin. Sağlıklı, sıhhatli gidip gelmeyi nasip etsin. 11 yıl bekledik, 12. yıla girince hac çıktı, çok şükür" şeklinde konuştu.

Bir diğer hacı adayı Behiye Bener ise duygularını, "Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. Allah cümlesine nasip etsin inşallah" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika

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