Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 1 Yaralı

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Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi trafosuna çarparak dereye düştü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 01:38
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KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarpıp, dereye düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahalı Caddesinde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç, Çoruhözü Deresine savruldu. Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.Ç., ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale\'de Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 1 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
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