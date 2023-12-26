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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, İ.E. ve V.Ç'nin çantalarında 977 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kırıkkale\'de Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı
26.12.2023 - 10:35,
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Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki aramada, yolculardan İ.E. ve V.Ç'nin çantalarında 977 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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