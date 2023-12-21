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Kırıkkale'de 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaya ve 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaya ve 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Ankara kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınlarında meydana gelen otomobil çarpışmasında biri yaya 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale\'de 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaya ve 3 Kişi Yaralandı
21.12.2023 - 00:31,
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Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

Emre S. idaresindeki 06 R 3947 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Emre D'nin kullandığı 71 ADE 854 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 71 ADE 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki yayaya çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaya Sünnetullah N. ile araçlardaki Aleyna K, Ayşegül C. ve Samet B. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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