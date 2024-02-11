Kırıkkale'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kırıkkale\'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen kazada, Ayhan Ö. idaresindeki yabancı plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi ve tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

11.02.2024 21:45
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Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayhan Ö. idaresindeki GG 966 LG yabacı plakalı tır, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Murat A'nın kullandığı 06 DSV 243 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile yanındaki Samet A. ve tır sürücü yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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