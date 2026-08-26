Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kırıkkale'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 1,45 gram sentetik uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 parça satışa hazır halde toplam 1,45 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap ve 700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu A.Z.N, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?