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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen polis uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı. Ayrıca, denetimlerde 72 araca ceza yazıldı ve çeşitli suçlardan ele geçirilen tabanca, fişek, bıçak ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kırıkkale\'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı
19.12.2023 - 13:15,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 561 kişi ve 1602 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 72 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 8 fişek, bıçak, 10 uyuşturucu hap, 28,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
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