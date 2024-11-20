Kırıkkale\'de Yasaklı Kedi Aşısı Ele Geçirildi

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KIRIKKALE'de yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, Türkiye'de satışı yasak olan 10 milyon lira değerinde Feline Infectious Peritonitis (FIP) kedi aşısı ve hapı ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolculardan T.E.'ye (44) ait valizlerde 252 adet FIP aşısı ile 524 adet FIP hap ele geçirildi. Kedilerin FIP hastalığında kullanılan ve ülkede satışı yasaklanan ilaçların 10 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.