Kırım Türkü annenin kızı Safiye Yaşar, YDT'de Rusça alanında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Kırım Türkü annenin kızı Safiye Yaşar, YDT'de Rusça alanında Türkiye birincisi oldu

Ankara'da yaşayan Kırım Türkü bir annenin kızı olan Safiye Yaşar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testi Rusça alanında Türkiye birincisi oldu. Yaşar, uluslararası ilişkiler alanında eğitim almayı düşündüğünü ve dillerin önemine vurgu yaparak, gelecekte UNESCO ve BM gibi uluslararası bir örgütte çalışmayı hedeflediğini belirtti. Kızının başarısından gurur duyan annesi ise çocuklarına psikolojik destek vermenin önemini vurguladı.

17.07.2024 16:32
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Kırım Türkü annenin kızı Safiye Yaşar, YDT'de Rusça alanında Türkiye birincisi oldu

ANKARA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testi Rusça alanında tüm soruları bilerek Türkiye birincisi olan Safiye Yaşar, eşit ağırlık alanından tercih yapacağını belirterek, "Uluslararası ilişkiler düşünüyorum çünkü dil çok önemli" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'nin sonuçları açıklandı. YDT Rusça alanında ipi göğüslen 18 yaşındaki Safiye Yaşar Türkiye birincisi oldu. Ankara'daki Ayrancı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Safiye Yaşar, 18 yıl önce Türkiye'ye gelerek Ali Yaşar ile evlenen Kırım Türkü bir annenin en büyük çocuğu. Evde annesi ve Kırım'daki akrabalarından Rusçayı öğrenen Yaşar, Türkiye'de Rusçayı unutmamak için film ve dizi izlediğini söyledi. Sınava hazırlık sürecinde ise makaleler okuduğunu kaydeden Yaşar, eşit ağırlık alanında da Türkiye 412'incisi oldu.

"Eşit ağırlıktan da Türkiye 412'incisi oldum ve tercihimi eşit ağırlıktan yapmayı düşünüyorum"

Annesinin Kırım Türkü olduğunu ve bu yüzden Rusçayı annesinden öğrendiğini dile getiren Yaşar, "Biz Kırım Türkleriyiz o yüzden doğduğumdan beri bizim evde Rusça konuşuluyordu. Türkiye'de yaşamama rağmen Rusçayı unutmamak için sürekli bir kitaptır, çizgi filmdir, dizidir hep bir şeyler izledim, okudum. Ayrıca bu sene ekstra olarak daha çok makale ve deneme okumaya çalıştım. Eşit ağırlıktan da Türkiye 412'incisi oldum ve tercihimi eşit ağırlıktan yapmayı düşünüyorum. Şu an Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi ya da Koç Üniversitesi'ne doğru kayıyorum ama bakacağız. Uluslararası ilişkiler düşünüyorum çünkü diller çok önemli. Farklı dillere yatkınlığım olduğu için bu bölümü kendime uygun görüyorum" şeklinde konuştu.

"Gelecekte UNESCO ve BM gibi uluslararası bir örgütte çalışmayı istiyorum"

Yaşar, lisede ayrıca Çince eğitimi de aldığını ifade ederek, "Çinceyi bu kadar ilgim olacağını bilmiyordum ama işte öğrenmeye başladıktan sonra ilerlettim iyi bir seviyeye getirdim. Çincenin de şu anki zamanda çok avantajlı bir dil olduğunu düşünüyorum. Gelecek planlarım olarak da uluslararası bir örgütte UNESCO ve BM uluslararası bir örgütte çalışmayı istiyorum. Orada da Çincenin, Rusçanın ve İngilizcenin çok avantajlı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Çocukları sadece ve sadece psikolojik olarak desteklemelisiniz"

Kızının sınav sonucu karşısında çok gururlandığını kaydeden Biana Yaşar, sonucu gazeteden öğrendiğini ifade ederek, "Arkadaşım gazetenin bir kısmını atınca inanamadım ama çok sevindim. Biz evde hep Rusça konuşuyoruz çünkü ben Kırım Tatarım. 18 sene önce Türkiye'ye gelin olarak geldim. Her yaz memlekete akrabaların yanına memleketimize gidiyorduk. Orada da herkes Rusça konuştuğu için kızım pratik yapıyordu bol bol ve kitap okumayı çok sevdiği için sürekli kitap okuyordu. Ben sadece destekliyordum. Şimdi tüm velilere şöyle söylemek istiyorum. Çocukları sadece ve sadece psikolojik olarak desteklemelisiniz. Hiç baskı yapmadan, strese sokmadan sadece güven verip her konuda desteklemelisiniz. Mesela kızım 'Rusça sınavına girmek istiyorum anne' deyince 'tamam birinci olmak şart değil sadece kendini denemelisin' dedim. Hiç tedirgin olmuyorduk ama böyle bir sonuç alınca çok sevindik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Unesco, Ankara, Kırım, YDT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım Türkü annenin kızı Safiye Yaşar, YDT'de Rusça alanında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırım Türkü annenin kızı Safiye Yaşar, YDT'de Rusça alanında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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