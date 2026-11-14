Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni otogar için plan ve ihale sürecini başlatacak - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni otogar için plan ve ihale sürecini başlatacak

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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni otogar için plan ve ihale sürecini başlatacak
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni otogar için İstanbul yolundaki arazinin rezerv alan ilan edildiğini söyledi. Bulut, plan ve ihale sürecini başlatacaklarını, kamulaştırmanın tamamlandığını ve otogarı gelecek yıl kente kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli'ne yeni otogar kazandırılacağını belirtti.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni otogar yapımına ilişkin İstanbul yolunda belirlenen arazinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv alanı ilan edildiğini söyledi.

Otogar yapımı için plan sürecini başlatacaklarını ifade eden Bulut, planın hazırlanmasının ardından ihale sürecini de hızla gerçekleştireceklerini kaydetti.

Gelecek yıl yeni otogarı kente kazandırmak istediklerini dile getiren Bulut, "Kamulaştırma işlemlerimizin de hepsi tamamlandı. Dolayısıyla artık biz idare olarak yeni otogar alanıyla ilgili de üzerimize düşen her şeyi gerçekleştirmiş olduk. İnşallah en kısa sürede otogar yapım süreci başlayacaktır. Kent içinden otogarımız çıktıktan sonra şehir içi trafiğimiz de rahatlamış olacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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