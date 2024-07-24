Kırklareli Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kırklareli Belediyesince yürütülen yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Öztürk Bulvarı Kavşağı, Walldorf Caddesi ve Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bulut, kentte bozuk olan yolların yeniden asfaltlandığını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini ifade eden Bulut, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarla günü etkinliği yapıldı

Kırklareli'nde tarla günü etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Abide, Albaşak, Damla ve Saban buğday çeşitleri hasat edildi.

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun verim ve kalitesi yüksek yerli buğday çeşidinin belirleneceği belirtildi.