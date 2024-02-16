Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı

Kırklareli\'de firari hükümlü yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çakıllı beldesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

16.02.2024 12:59
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.A, Çakıllı beldesinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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