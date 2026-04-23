Kırklareli'de Gürcistan Konsolosu Ziyareti - Son Dakika
Kırklareli'de Gürcistan Konsolosu Ziyareti

Kırklareli\'de Gürcistan Konsolosu Ziyareti
23.04.2026 09:07
Vali Uğur Turan, Gürcistan Başkonsolosu Jishkariani ile görüşerek iş birliği vurgusu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani'yi makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında bilgi verdi.

İki ülke arasındaki köklü bağların ticari, kültürel ve sosyal alanlarda daha da güçlenmesi için iş birliğine hazır olduklarını belirten Turan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğun önemli olduğunu vurguladı.

Başkonsolos Jishkariani ise ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Diplomasi, Gürcistan, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Gürcistan Konsolosu Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırklareli'de Gürcistan Konsolosu Ziyareti - Son Dakika
