Kırklareli\'de İğneada ve Kıyıköy balıkçı tekneleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Kırklareli'de İğneada ve Kıyıköy balıkçı tekneleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde balıkçı tekneleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından denetlendi. Su ürünleri denetimlerinin ilgili kanun kapsamında düzenli sürdürüleceği belirtildi.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy'de balıkçı tekneleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kent genelinde su ürünleri denetimleri sürüyor.
İlgili kanun kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, İğneada ve Kıyıköy beldelerinde balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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