Kırklareli'de Kadın Cinayeti Davası

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, dere yatağında bir kadının öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Y.Y. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında Bilsen Pirpor'un 7 Eylül 2021'de öldürülmüş halde bulunduğu belirtildi.

Muayene tutanağı ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, ölümün en geç 24 Ağustos 2021'de gerçekleştiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, soruşturma kapsamında sanık Y.Y'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Y.Y'nin, Bilsen Pirpor'u 23 Ağustos 2021'de Hamitabat köyündeki teyzesinin yanına bırakıp yalnız başına Lüleburgaz ilçesine maaşını çekmeye gittiğini söylemesi üzerine kameraların incelendiğini ve Y.Y. ile Piror'un maaş çekmeye birlikte gittiklerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, iki kişinin aynı gün ve saatlerde telefon kayıtlarının aynı bölgede baz sinyali verdiği belirtildi.

İddianamede, sanık Y.Y'nin ifadelerinde hayatın olağan akışına aykırı çelişkiler bulunduğu görüşüne yer verildi.

HTS kayıtları, banka kamera kayıtları ve banka hesap hareketlerinin incelendiği belirtilen iddianamede, sanık Y.Y'nin Pirpor'u öldürdüğüne ilişkin deliller bulunduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlandı.

Sanık Y.Y, 28 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Olay

Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi Edirne Asfaltı Kümeevler mevkisinde 7 Eylül 2021 dere yatağında bir kadının hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlenmişti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, kadının Bilsen Pirpor olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırma sonrasında Pirpor ile birlikte yaşayan Y.Y. gözaltına alınmış, çelişkili ifadeleri ve bazı deliller doğrultusunda sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.