Kırklareli'de organize suç örgütlerine operasyon: 20 tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'de organize suç örgütlerine operasyon: 20 tutuklama

Kırklareli\'de organize suç örgütlerine operasyon: 20 tutuklama

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kuyu-15' operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Operasyonlarda silahlar, para ve yasaklı kitaplar ele geçirildi.

12.08.2024 09:59
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Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 20 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 2'sine sağlık durumu nedeniyle ev hapsi uygulanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay

Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-15" operasyonları düzenlenmiş, operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 21 şarjör, 7 av tüfeği, 2 bin 546 silah mermisi, 70 tüfek mermisi, 4 bıçak, 12'si dolu 27 senet, 4 telsiz, balistik yelek, 146 bin 993 lira, 3 bin 736 dolar, 3 bin 630 avro ve ziynet eşyası ile yasaklı kitap ele geçirilmişti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de organize suç örgütlerine operasyon: 20 tutuklama - Son Dakika

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