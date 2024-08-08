Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Kırklareli'de polisin 5 ay süren takibi sonucunda düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

08.08.2024 13:26
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KIRKLARELİ'de polisin 5 ay süren takibi sonrası düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, çalışmanın ardından belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda, 263,64 gram metamfetamin, 38,23 gram bonzai, 6,12 gram esrar, 0,18 gram kenevir, 76 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 32 mermi, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 24 kilitli poşet, rulo halinde alüminyum folyo kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 70 TL, 200 euro ve 105 dolar ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kırklareli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika

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