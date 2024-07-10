Kırklareli'den Kahramanmaraş'a 7 Ton Kavurma ve Peynir Yardımı - Son Dakika
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Kırklareli'den Kahramanmaraş'a 7 Ton Kavurma ve Peynir Yardımı

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında 7 ton kavurma ve peynir gönderildi. Kurban Bayramı'nda üretici ve hayırseverlerin bağışladığı hayvanlar kesilerek hazırlanan kavurma ile üreticilerin bağışladığı peynirler paketlenerek deprem bölgesine gönderildi. Valilik binası önünde düzenlenen törenle kamyon dualar eşliğinde yola çıktı. Vali Birol Ekici, yardımların birlik ve beraberlik ruhuyla devam ettiğini belirterek, yardım kampanyalarının devam edeceğini ifade etti.

10.07.2024 15:45
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Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlere 7 ton kavurma ve peynir gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında Kurban Bayramı'nda üretici ve hayırseverlerin bağışladığı küçük ve büyükbaş hayvanlar, et entegre tesisinde kesildi.

Hazırlanan kavurma ile üreticilerin bağışladığı peynirler, paketlenerek kamyona yüklendi.

Valilik binası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, Kırklareli'nde deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yardımların birlik ve beraberlik ruhuyla devam ettiğini ifade eden Ekici, yardım kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'den Kahramanmaraş'a 7 Ton Kavurma ve Peynir Yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'den Kahramanmaraş'a 7 Ton Kavurma ve Peynir Yardımı - Son Dakika
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