Kırklareli\'den Tekvando Başarıları

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Kırklareli'nde yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç tekvandocular, tatamide rakipleriyle mücadele ederek madalya peşinde koşuyor.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularından Rümeysa Derin Su Türe, Uluslararası Tekvando Open E2 Turnuvası'nda ikinci olurken; Irmak Çerçi, Gençler Türkiye ve Irmak Karaca da Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Haftanın 6 günü Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 2 saat antrenman yapan sporcular, yıllar önce başladıkları tekvandoda başarılı sonuçlar alıyor.

???????Rümeysa Derin Su Türe, AA muhabirine, okulda sınıf arkadaşının dövüş sporlarına olan ilgisini özenerek tekvandoya başladığını söyledi.

Yaklaşık 3.5 yıl önce başladığı tekvandoyu tüm zorluğuna rağmen çok sevdiğini ifade eden Türe, kardeşinin de kendisini özenerek minikler kategorisinde antrenmanlara katıldığını belirtti.

Tekvandoda aldığı derecelere olimpiyat madalyasını da eklemek istediğini vurgulayan Türe, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi oldum. Orada başarılı olmak çok onur verici bir duygu. Kategorimde tek Türk olarak müsabakaya çıktım. Türk bayrağını ikincilik de olsa kürsüde dalgalandırdım ve ülkemi temsil ettim. Tekvandoda maç tecrübesi çok önemli. Bunun için hem ülkemizde hem de yurt dışında olan maçlara katılıyorum. En son yapılan Türkiye şampiyonası da benim için çok önemliydi. Tekvandoda öncelikle hedefim 2025 yılında Türkiye şampiyonasında gençler kategorisinde birinci olmak. Oradan Avrupa'da da derece yapıp olimpiyatlara katılarak birincilikler almak istiyorum."

Tekvandocu Irmak Çerçi de 7 yaşında başladığı tekvandoda 10 yıldır birçok başarıya imza attığını belirtti.

Bu yıl yapılan Türkiye tekvando şampiyonasında gençler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olduğunu dile getiren Çerçi, "10 yıldır bu sporu yapıyorum. Aralıksız antrenmanlara devam ediyorum ve son 2 yıldır önemli başarılar elde ettim. Dışarıdan kolay gözüküyor ancak gerçekten zor bir spor. İnşallah ileride daha iyi başarılar elde etmeye çalışacağım. Olimpiyatlara katılarak ülkemi temsil edip önemli başarı almak istiyorum." diye konuştu.

Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Irmak Karaca da çok çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istediğini anlattı.