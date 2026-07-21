Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Araç Sayısı 793 Bin

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 793 bin 396'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 183 bin 336, Edirne'de 213 bin 928, Tekirdağ'da ise 396 bin 132 oldu.