Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize ilçesi projelerini değerlendirerek yedek katip seçti.

26.11.2024 13:17
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Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısı, 16. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Meclis üyeleri Erhan Kuşoğlu, Alev Bayrak Özkan, Salih Akgül ile Saygun Ersin, Vize ilçesine bağlı 8 köy yolunun yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile köprü zemin etüdü, uygulama projesi hazırlanması, Vize ilçesinin Küçükyayla köyüne su deposu yapımının 2025 yılı alt yapı hizmetleri komisyonu tarafından hazırlanan yatırım programına dahil edilerek gündem maddesi olarak görüşülmesi için yazılı önerge sundu.

Söz konusu önerge oy birliği ile kabul edilerek 2025 yılı yatırım programına alındı.

Plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi 2025 yılı performans programı raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, meclis yedek katip üyeliği seçimi ile devam etti.

CHP Grup Sözcüsü Volkan Ertan ile AK Parti Grup Sözcüsü Hicret Şamil Karasu, meclis yedek katip üyeliği için meclis üyesi Alev Bayrak Özkan'ı ortak aday gösterdi.

Kapalı oylama ile yapılan seçimde 22 meclis üyesinin oyunu alan Özkan, yedek katip üyeliğine seçildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA

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