Kırklareli İnece\'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, hasara yol açtı

Kırklareli İnece'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin İnece beldesindeki süt ürünleri tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürülen yangın tesiste hasara yol açtı; İnece Belediye Başkanı İlhan Arı bölgede incelemede bulundu.
Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
İnece beldesinde üretim yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?