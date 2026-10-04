Kırklareli İnece'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, hasara yol açtı - Son Dakika
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Kırklareli İnece'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, hasara yol açtı

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Kırklareli İnece\'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, hasara yol açtı
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Kırklareli'nin İnece beldesindeki süt ürünleri tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürülen yangın tesiste hasara yol açtı; İnece Belediye Başkanı İlhan Arı bölgede incelemede bulundu.

Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İnece beldesinde üretim yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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