Kırklareli Kanser Savaş Derneği Kahvaltı Etkinliği

Kırklareli Kanser Savaş Derneğince kahvaltı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kanser hastaları ve yakınlarının toplumdan uzaklaşmaması ve stresten uzak kalması amacıyla yürütülen "Kanseri Yenmek için Birlikte Tutunalım Hayata Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastaları ve yakınları bir araya geldi.
Dernek Başkanı Remzi Berkel, bir düğün salonunda gerçekleştirilen ekinlikte yaptığı konuşmada, kansere dikkat çekmek amacıyla çeşitli proje ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Kırklareli'nde kanser oranının yüksek olduğunu ifade eden Berkel, kentte ölümlerin yüzde 26'sının kanserden kaynaklandığını kaydetti.
Kanserde erken teşhisin büyük önem taşıdığını dile getiren Berkel, herkesin belirli aralıklarla kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguladı.
Belediye Başkanı Derya Bulut da insan sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, "Sağlık olmadan hayattan ne keyif alabiliyoruz, ne tat alabiliyoruz. Hepimiz kansere yakalanma olasılığına sahip bireyleriz. Bu konuda erken teşhis çok önemli, farkındalığı daha da arttırmalıyız." dedi.
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İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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