Kırklareli Kofçaz'da anız yangını ağaçlığa sıçradı, 50 dönüm zararla söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli Kofçaz'da anız yangını ağaçlığa sıçradı, 50 dönüm zararla söndürüldü

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Kırklareli Kofçaz\'da anız yangını ağaçlığa sıçradı, 50 dönüm zararla söndürüldü
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Kırklareli'nde Kofçaz'a bağlı Devletliağaç köyü yakınlarındaki anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Kırklareli'nde, hasat edilmiş tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyü yakınlarında anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Kofçaz'da anız yangını ağaçlığa sıçradı, 50 dönüm zararla söndürüldü - Son Dakika
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