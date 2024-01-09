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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Şen, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. 'Deprem: Umut' adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın 'Adı: Enkaz' fotoğrafını seçen Şen, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen 'Gazze: Kanıt' kategorisinden ise Ali Jadallah'ın 'Son sığınak' fotoğrafını oyladı. Şen, 'Çevre ve yaşam' kategorisinde Sayim Harmancı'nın 'Dağlar arasında', 'Haber' kategorisinde Erçin Ertürk'ün 'Kamuflaj', 'Spor' kategorisinde ise Özgün Tiran'ın 'Er meydanında' fotoğrafına oy verdi.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 10:44,
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Şen, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafını seçen Şen, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

Şen, "Çevre ve yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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