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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 2023 yılında ihracat yüzde 17,03 arttı - Son Dakika
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 2023 yılında ihracat yüzde 17,03 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 2023 yılında Kırklareli merkezli firmaların ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 17,03 arttığını açıkladı. İhracatın en çok yapıldığı ürünler arasında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, çelik, seramik, yaş meyve ve toprak ürünleri yer aldı. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, İtalya, Gana, Endonezya ve Etiyopya gibi ülkeler ise ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 2023 yılında ihracat yüzde 17,03 arttı
04.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:15
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 2023 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17,03 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların 2023 yılında 201

milyon 300 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracatın 2022 yılına göre yüzde 17,03 arttığını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İhraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, çelik, seramik, yaş meyve ve toprak ürünleri ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, İtalya, Gana, Endonezya ve Etiyopya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: 2023 yılında ihracat yüzde 17,03 arttı - Son Dakika


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