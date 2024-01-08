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Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Özefsun, deprem, Gazze saldırıları, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerindeki etkileyici fotoğraflara oy verdi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 11:15,
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Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Özefsun, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafını seçen Özefsun, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Mostafa Alkharouf'ın "Kanıt" fotoğrafını oyladı.

Özefsun, çevre ve yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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