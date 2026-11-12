Kırklareli'nde 10 gönüllü tıp öğrencisi 2 ayda 4 engelli hanesine müzikle moral verdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 10 gönüllü tıp öğrencisi 2 ayda 4 engelli hanesine müzikle moral verdi

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Kırklareli\'nde 10 gönüllü tıp öğrencisi 2 ayda 4 engelli hanesine müzikle moral verdi
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Kırklareli\'nde 10 gönüllü tıp öğrencisi 2 ayda 4 engelli hanesine müzikle moral verdi
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Kırklareli'nde gönüllü tıp öğrencileri, 'İyilik Var' projesi kapsamında evde bakım hizmetinden yararlanan engelli bireyleri evlerinde ziyaret edip müzikle moral veriyor. İki ayda 10 gönüllü öğrenci 4 haneyi ziyaret etti; engelli bireyler ve aileleri şarkılara eşlik ediyor.

Kırklareli'nde gönüllü tıp öğrencileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek müzikle moral veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan gönüllüler, evde bakım hizmetinden yararlanan engelli bireylerin evlerine konuk oluyor.

Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden öğrenciler, bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar seslendirerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Engelli bireyler ve ailelerinin de zaman zaman şarkılara eşlik ettiği ziyaretler, iki aydır sürdürülüyor. Bu süreçte 4 hane ziyaret edildi.

Projede görev alan 10 gönüllü öğrenci, son olarak Babaeski ilçesinde yaşayan serebral palsili ve yüzde 50 görme engelli Elif Aktan'ı (35) evinde ziyaret etti.

Öğrencilerin seslendirdiği şarkılara Aktan ve ailesi de eşlik etti.

"Kalpten kalbe görünmeyen sevgi bağını güçlendiriyoruz"

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Aslı Nur Yucak, AA muhabirine, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Yucak, çalışmaya bağlamasıyla destek verdiğini anlattı.

Ziyaretlerin kendilerine de farklı hayatları tanıma fırsatı sunduğunu, geleceğin doktorları olarak topluma faydalı olmayı amaçladıklarını ifade eden Yucak, şunları kaydetti:

"Her ev ziyaretinden sonra kendimize ve hayata bakış açımızda değişiklikler hissediyoruz. İnsanların hayat tecrübeleri, yaşanmışlıkları ve beklentileri bizi etkiliyor. Bu nedenle çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Neşet Ertaş'ın çok sevdiğim bir sözü vardır, 'Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez.' Biz de arkadaşlarımızla bu çalışmada o yolu yürüyoruz. Ziyaretlerde insanlar arasındaki görünmeyen sevgi, şefkat ve merhamet bağını hissediyoruz. Projenin adını da çok anlamlı buluyorum. Bu çalışma bize iyiliğin hala var olduğunu ve paylaşıldıkça çoğaldığını gösteriyor."

Yucak, projenin devam etmesi için elinden gelen desteği vereceğini kaydetti.

"Hayatın sadece derslerden ve sınavlardan ibaret olmadığını görüyoruz"

Kırklareli Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Baturalp Bakırcı da projeye 10 gönüllü öğrenciyle başladıklarını belirtti.

Beşer kişilik iki grup halinde ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Bakırcı, yoğun ders programlarına rağmen çalışmaya severek katıldıklarını dile getirdi.

Ziyaretlerin kendileri için de önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Bakırcı, şöyle devam etti:

"Ağır bir ders programından geçiyoruz ancak o evlere gittiğimizde yaşadığımız bazı zorlukların aslında küçük şeyler olduğunu fark ediyoruz. Başka hayatları ve yaşamları görmek bizi olumlu anlamda etkiliyor. Ziyaretlerimizi büyük bir keyifle gerçekleştiriyoruz.

Gittiğimiz evlerde müzik ve resim gibi sanatsal etkinlikler yapıyoruz. Yatağa bağımlı vatandaşlarımızla birlikte şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçiriyoruz. Elimizden geldiğince ailelerimize destek olmaya ve hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz."

"Öğrencileri yeniden evimizde ağırlamak istiyoruz"

Elif Aktan'ın annesi Cemile Aktan ise gönüllü öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin kızı için farklı ve güzel bir etkinlik olduğunu belirten Aktan, "Çok heyecanlandık. Her şey Elif için. Öğrencileri yeniden evimizde misafir etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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