Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmalarda 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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