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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yapılan denetimde yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

02.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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