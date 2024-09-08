Kırklareli\'nde Aronya Hasadı Başladı

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Kırklareli'nde 1450 dekarda üretimi yapılan, antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronya hasat ediliyor.

İl Tarım ve orman Müdürlüğünce Demirköy ilçesinde Bahtiyar Gürdal'ın 110 dönümlük arazinde hasat şenliği düzenlendi.

Düzenlenen programda toplanan aronya kasalara dolduruldu.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, yaptığı konuşmada kentte 1450 dekar alanda aronya üretimi yapıldığını söyledi.

Aronyanın kıraç alanlarda yetiştiğini ifade eden Karadağ, antioksidan özelliği nedeniyle insan sağlığına faydasının olduğunu kaydetti.

Karadağ, hasat çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceğini sözlerine ekledi.