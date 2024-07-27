Kırklareli'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele eğitimi verildi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken uyarı cevap sistemi' eğitimine sağlık personeli katıldı. Halk Sağlığı Uzmanları tarafından verilen eğitimde bulaşıcı hastalıklar, mücadele yöntemleri ve salgın önleme hakkında bilgi verildi.

27.07.2024 11:29
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Kırklareli'nde "Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken uyarı cevap sistemi" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitime sağlık personeli katıldı.

Halk Sağlığı Uzmanları Dr. Esra Çelik ve Dr. Muhammet Onur Vatandaş, eğitimde bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve korunma ile salgın önleme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yol yapım çalışmaları

Büyükkarıştıran beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Çamlıca, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti yürüttüklerini ifade eden Çamlıca, beldede bozulan yolların yeniden yapıldığını söyledi.

Çamlıca, yol yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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