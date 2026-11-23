Kırklareli'nde "Çocuk Hakları Şöleni" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Yeşilay Şube Başkanlığı iş birliğinde Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şölende, çeşitli oyun ve etkinliklerle çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Etkinlikte, yüz boyama, müzik dinletisi, ebru sanatı, film gösterimi ve spor aktiviteleri yapıldı.

Programda ayrıca katılımcılara çocuk haklarına ilişkin bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, konuşmasında, her çocuğun sevgiyle büyüme, korunma, eğitim alma, oyun oynama ve eşit fırsatlara sahip olma hakkı olduğunu belirterek, çocukların haklarının korunduğu bir gelecek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.