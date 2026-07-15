Kırklareli\'nde Çocuk Hakları Ziyareti

Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş'ı makamında ziyaret etti.

İl Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede, çocukların üstün yararını esas alan çalışmalar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve il genelinde çocuk hakları alanında yürütülebilecek faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Komiteden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, İl Müdürü Kumaş'a nazik ev sahipliği, samimi karşılaması ve çocuk haklarının korunması ile geliştirilmesine yönelik yapıcı değerlendirmelerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, çocukların haklarını korumak ve onların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe ulaşmalarını sağlamak amacıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Sivrisinek ve uçkunlara karşı ilaçlama çalışması

Kırklareli Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek ve uçkunlara karşı vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ilaçlama çalışmalarının il merkezindeki tüm mahallelerde düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince gün batımından sonra gerçekleştirilmesi uygun görülen sivrisinek ve uçkun ilaçlama çalışmalarının, son olarak Karakaş ve İstasyon mahallelerinde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik yürütülen vektörle mücadele mesaisinin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

15 Temmuz temalı boyama etkinliği düzenlendi

Vize ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Hz. Ömer Camisi'nde açılan yaz kursuna katılan çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında çocuklara, milli birlik ve beraberlik bilincinin küçük yaşlarda aşılanması amacıyla hazırlanan 15 Temmuz temalı resimler boyatıldı.