Kırklareli'nde davulcular sahur mesailerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde davulcular sahur mesailerine başladı

Kırklareli\'nde davulcular sahur mesailerine başladı

Kırklareli'nde geleneksel olarak sahur vaktinde görev yapan davulcular, heyecanla beklenen ramazan ayının başlamasıyla mesailerine başladı. Davulcular, vatandaşları sahura davet ederek 21 yıldır devam eden geleneği sürdürdü.

11.03.2024 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 30 davulcu hazırlıklarını tamamladı.

Davulcular ardından mesai yapacakları mahallelerde görev yerini aldı. Davulcular vatandaşları sahura davet etti.

Davulculardan Ferit Demirören'in mesaisine AA ekibi tanıklık etti. Demirören, heyecanla beklenen "On bir ayın sultanı" ramazan ayının geldiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demirören, ilk gece olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Davulun sesini duyan vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak kendilerini selamladığını anlatan Demirören, "Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bu yıl da mesaimizin başındayız." dedi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde davulcular sahur mesailerine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta'da kayıp üniversite öğrencisi su kanalında ölü bulundu
    04:17 Isparta'da kayıp üniversite öğrencisi su kanalında ölü bulundu

    Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    04:05 Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Karadeniz'de saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede ve 18,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.

  • Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi dere yatağında ölü bulundu
    03:51 Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi dere yatağında ölü bulundu

    Isparta'da kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, bir gündür haber alınamaması üzerine polis babası tarafından kayıp olarak bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Göksu, Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu. Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu belirlendi.

  • Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    03:43 Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    AFAD'ın verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 03.10'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 km mesafede ve 18,27 km derinlikte olduğu belirlendi.

  • Ramazan Ayında İlk Teravih Namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde Kılındı
    03:12 Ramazan Ayında İlk Teravih Namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde Kılındı

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte Büyük Çamlıca Camisi'ne giderek dualar eşliğinde teravih namazlarını kıldılar. Vatandaşlar, Ramazan'ın mübarek olmasını dileyerek, Gazze'deki kardeşlerinin de Ramazan'ı mübarek olsun temennisinde bulundular.


23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
00:20 Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 04:44:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde davulcular sahur mesailerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement