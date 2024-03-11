Kırklareli\'nde davulcular sahur mesailerine başladı

Kırklareli'nde sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.
Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 30 davulcu hazırlıklarını tamamladı.
Davulcular ardından mesai yapacakları mahallelerde görev yerini aldı. Davulcular vatandaşları sahura davet etti.
Davulculardan Ferit Demirören'in mesaisine AA ekibi tanıklık etti. Demirören, heyecanla beklenen "On bir ayın sultanı" ramazan ayının geldiğini anımsattı.
Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demirören, ilk gece olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.
Davulun sesini duyan vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak kendilerini selamladığını anlatan Demirören, "Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bu yıl da mesaimizin başındayız." dedi.
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Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karadeniz'de saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede ve 18,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Isparta'da kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, bir gündür haber alınamaması üzerine polis babası tarafından kayıp olarak bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Göksu, Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu. Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu belirlendi.
AFAD'ın verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 03.10'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 km mesafede ve 18,27 km derinlikte olduğu belirlendi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte Büyük Çamlıca Camisi'ne giderek dualar eşliğinde teravih namazlarını kıldılar. Vatandaşlar, Ramazan'ın mübarek olmasını dileyerek, Gazze'deki kardeşlerinin de Ramazan'ı mübarek olsun temennisinde bulundular.
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