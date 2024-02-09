Kırklareli'nde Define Aramak İçin Ev Altına Kuyu Açan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Define Aramak İçin Ev Altına Kuyu Açan 5 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli\'nde Define Aramak İçin Ev Altına Kuyu Açan 5 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

09.02.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde define aramak için evin altına 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kuran 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evin altında kuyu açılarak define arandığını ortaya çıkardı.  Evde yapılan aramada, 40 metre derinliğinde kuyu, burada kurulan asansör sistemin yanı sıra, el dedektörü, 5 kazma, 3 balta, 3 gaz maskesi, 3 baş feneri, 1 halat, 1 dalgıç pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Define Aramak İçin Ev Altına Kuyu Açan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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