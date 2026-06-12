Kırklareli'nde Futbol Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Kırklareli\'nde Futbol Turnuvası Devam Ediyor
12.06.2026 08:56
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Vali Uğur Turan, Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi'nde dostluk ve centilmenlik vurgusu yaptı.

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası karşılaşmaları devam ediyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında oynanan müsabakaları tribünden takip etti.

Turnuvada mücadele eden tüm kurum takımlarını ve sporcuları tebrik eden Turan, sporun kurumlar arasındaki dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Turan, turnuvanın centilmenlik, fair-play ve karşılıklı saygı anlayışı içerisinde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Futbol Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Demet Uysal Demet Uysal:
    iyi bir turnuva olmuş ama fair-play dediğine bakılırsa erkek takımları oynuyo tabii kadın takımlarının da olması lazım bu açıdan biraz eksik kalmış gibi ama yine de güzel bir organizasyon olmuş 0 0 Yanıtla
  • Erdem Torun Erdem Torun:
    vay be çok güzel bi organizasyon olmuş demek ki gençler hala böyle etkinliklere ilgi gösterio ben sanıyo ki herkes sadece telefonuna bakıyo ama görüyo muyuz işte eski kuşak da yanlış düşüyo gençler de kendi aralarında takı yapabiliyo dostluk kurabiliyo güzel bak 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Aykin Mehmet Aykin:
    yahu bu turnuvalar güzel güzel ama masrafları kimse konuşmuyo mu bari stadyum açıp futbol oynadırıyoruz da bunun maliyeti ne kadar biliyo muyuz hiç hesap yapan var mı bu işte para para para hep para bitmiyo mu 0 0 Yanıtla
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